TV PLAY | Calciomercato Roma, ha vinto Mou: le cifre del colpo in attacco

Calciomercato Roma, la rivelazione di Enrico Camelio a TV PLAY sul futuro dell’attaccante seguito dai giallorossi.

Dopo aver piazzato il super colpo Dybala, le attenzioni della Roma sono rivolte per forza di cose all’acquisto di quel centrocampista che nelle idee di José Mourinho e della dirigenza giallorossa dovrebbe far fare il salto di qualità definitivo ad uno scacchiere tattico che sta prendendo sempre più forma.

Il profilo individuato per la mediana è quello di Georginio Wijnaldum, per il quale sono stati compiuti passi in avanti importanti, con la fumata bianca che sembra essere sempre più vicina. Occhio anche alla questione attaccante: il primo nome nella lista, in questo senso, sembra essere quello di Andrea Belotti, con il “Gallo” che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Torino in scadenza quest’estate, e aspetta un’offerta allettante con la quale rimettersi in gioco a tutti gli effetti.

Calciomercato Roma, Belotti sempre più in orbita giallorossa

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, Enrico Camelio ha fornito ragguagli importanti in merito allo status quo dei contatti che nelle ultime ore hanno sensibilmente avvicinato il “Gallo” e la Roma: con un’offerta da 3 milioni più bonus, l’ex attaccante granata sarebbe stuzzicato all’idea di approdare alle dipendenze di quel José Mourinho con il quale il “Gallo” avrebbe avuto dei contatti negli ultimi giorni. Ecco quanto riferito da Camelio: “Belotti per 3 milioni più bonus viene alla Roma, con commissioni non altissime: Mou ci ha già parlato“.

Ricordiamo che sulle tracce di Belotti c’è anche la Juventus, che però non ha ancora affondato il colpo, preferendo temporeggiare per capire se si possano creare i presupposti giusti per il ritorno di Alvaro Morata.