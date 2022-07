Calciomercato Roma, svolta dietro l’angolo: fumata bianca a un passo

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna confermano tutto: l’addio è sempre più vicino.

Quella che sta per volgere al termine è una settimana importante in casa Roma, con i giallorossi che sono sempre più vicini a mettere le mani su Georginio Wijnaldum, ed aspettano di capire in che direzione possano evolvere le diverse situazioni in uscita.

Oltre a Shomurodov, uno dei nomi più “caldi” in questo senso è quello legato a Carles Perez, che non è mai stato così vicino alla partenza. Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024, l’ex Barcellona è finito nuovamente nel mirino di diversi club che militano in Liga. La pista più calda è quella che porta al Celta Vigo, per il quale stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, ci sono novità importanti da prendere in considerazione.

Calciomercato Roma, Carles Perez e il Celta Vigo sempre più vicini

Stando a quanto riferito da MARCA, infatti, i colloqui delle ultime ore avrebbero contribuito a limare in maniera importante le differenze tra le parti. Salvo clamorosi colpi di scena, il Celta Viga dovrebbe concludere positivamente l’acquisto dell’esterno spagnolo: il diretto interessato si auspica che la situazione possa concludersi in tempi relativamente brevi, avendo espresso il desiderio di approdare al Celta Vigo. La trattativa per l’addio di Perez è stato lunga e tortuosa, per la volontà della Roma di non svendere un calciatore per il quale comunque è stato fatto un investimento importante: anche Mourinho avrebbe dato il via libera all’operazione, a maggior ragione dopo l’acquisto di Paulo Dybala, che ha rimpolpato in maniera importante il reparto offensivo con un innesto di qualità.