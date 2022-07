Calciomercato Roma, strada in salita: concorrenza raddoppiata

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per il giocatore. Strada in salita e possibili sorprese, tutti gli aggiornamenti.

I nomi più caldi di questo ormai trascorso mese di luglio sono certamente stati quelli di Dybala o Cristiano Ronaldo. Quello del portoghese, in realtà, è iniziato a svanire, dopo alcuni giorni in cui sembrava poter infiammare una piazza che ha alla fine poi abbracciato con grande “Joya” quell’argentino in grado di acuire un entusiasmo già importante nella Capitale e alzare ulteriormente il livello della squadra.

Come più volte raccontato, servono però ulteriori migliorie e aggiustamenti su diversi fronti. A partire dai vari discorsi legati alle uscite che in quel di Trigoria dovranno da questo momento in poi affrontare con maggiore vigore, consapevolmente della necessità di limature finali in entrata ma al contempo di essersi già mossi abbastanza bene per corroborare lo scacchiere di Mourinho.

L’arrivo di Dybala non rappresenterà, visti i presupposti, la degna chiosa a questa campagna acquisti, complice la necessità consapevole di Tiago Pinto di dover sugellare ancora diversi aspetti di questa squadra. Gli interessamenti per Georginio Wijnaldum e i sondaggi in difesa ci restituiscono tale consapevolezza ma è altrettanto giusto evidenziare che l’ex Juventus non sarà di certo la pezza a colori per un attacco ancor presentante qualche difettuccio.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Belotti

Non si tratta di voler trovare il pelo nell’uovo. Se da un lato è vero che Pellegrini, Abraham, Zaniolo e lo stesso Dybala costituiscono una batteria a dir poco nobile, è altrettanto giusto evidenziare come manchi ancora qualcosa in termini di profondità e di arrivi che garantiscano degno riposo ai titolarissimi già immaginati da Mou. In tale direzione vanno dunque le voci su Andrea Belotti, nome caldissimo e del quale si è tanto parlato in queste ore. Secondo Tuttomercatoweb, però, sulle sue tracce ci sarebbero anche Marsiglia e Borussia Dormund, con il club tedesco alla ricerca di una tempestiva soluzione all’infelice imprevisto abbattutosi sulla carriera e la vita del neo-arrivato Haller.

Le due si aggiungono ad una concorrenza che, Roma a parte, all’estero presenta già l’interesse di Valencia e del Toronto, momentaneamente relegato in disparte da un Gallo che intende continuare a cantare nel suo Paese di origine. O quantomeno nel continente.