Tottenham-Roma, le formazioni UFFICIALI: la scelta di Mourinho su Dybala

Tottenham-Roma, a seguire le scelte ufficiali di José Mourinho e Antonio Conte. Questa la decisione dello Special One su Paulo Dybala.

Ci siamo, una delle amichevoli più prestigiose di questa pre-season giallorossa è ormai prossima all’inizio. Dopo un mese di allenamenti iniziati a Trigoria e proseguiti in Portogallo, i capitolini hanno fatto rientro a Roma per un paio di giorni prima di partire in direzione Israele. La Terra Santa sarà infatti sede dell’affascinante incontro tra Mourinho e Antonio Conte, annoverabili certamente nell’élite di allenatori europei presenti in circolazione e protagonisti in passato di alterchi sportivi che infiammarono non poco la Premier League.

Non a caso, il nome del mister leccese venne fatto in occasione della prima conferenza stampa di José nella Capitale, quando il portoghese esortò poi i giornalisti a non azzardare accostamenti tra il suo nome e quello di altri mister passati per la sponda interista di Milano, chiedendo di fare lo stesso anche in casa Roma.

I piccoli battibecchi del passato sembrano però ormai appartenere ad una parentesi ormai superata, come emerso dalle dichiarazioni dello stesso tecnico degli Spurs. In questi giorni, l’ex Juventus ha evidenziato la grande stima reciproca intercorrente con Mou, basata anche sulla condivisione dell’obiettivo comune, provare a combattere le superpotenze del calcio continentale.

Tottenham-Roma, le formazioni ufficiali: la scelta su Dybala

Al netto dei nomi dei due allenatori, dell’importanza delle due squadre e del fatto che si tratti di uno degli ultimi impegni amicali prima dell’esordio stagionale vero e proprio, ricordiamo che questa trasferta ha assunto una certa eco anche dopo gli aggiornamenti arrivati ad inizio settimana e legati al possibile incontro che sembrava poter esserci in Terra Santa con il PSG al fine di giungere ad una svolta per la trattativa Wijnaldum.

A ciò si aggiunga anche la curiosità per quelle che saranno le risposte delle due rose, protagoniste di un’estate importante e movimentata sul fronte mercato, nonché l’attesa per l’esordio di Paulo Dybala alla luce del sole. Dopo aver giocato con l’Ascoli nell’amichevole a porte chiuse, della Joya si è infatti parlato a lungo anche in vista del suo possibile impiego nell’amichevole contro la formazione anglosassone. Proprio su tal fronte, dunque, riportiamo di seguito le scelte ufficiali di Mourinho e Conte, disambiguanti i maggiori dubbi e, in particolar modo, la posizione definitiva di Mourinho su Paulo.

Tottenham (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Sanchez; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte