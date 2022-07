Salernitana-Roma, che tegola: il nuovo acquisto salta la prima di campionato

Nuova stagione alle porte e arrivano anche i primi problemi legati agli infortuni: tegola per il nuovo arrivo, salta la prima di campionato

Mancano due settimane all’inizio della nuova stagione di Serie A. Il calciomercato continuerà ad essere aperto fino a fine agosto e dunque le squadre saranno in continua evoluzione anche per l’inizio del campionato, ma la Roma vorrebbe cercare di avere l’organico al completo per la prima giornata contro la Salernitana che si giocherà il 14 agosto alle 20:45.

Nel frattempo sia la Roma che la Salernitana stanno affrontando i ritiri precampionato, da dove però per la squadra di Davide Nicola non arrivano buone notizie. Il nuovo acquisto ha subito un infortunio più grave del previsto. Salterà la prima contro i giallorossi.

Salernitana-Roma, Bradaric KO: infortunio che lo terrà fuori un mese

La stagione della Roma sta per iniziare, manca sempre meno alla prima giornata di campionato contro la Salernitana e Mourinho spera che per quella partita avrà a disposizione un paio di nuovi innesti. La tegola dal ritiro arriva per Davide Nicola però, che perde uno dei nuovi acquisti di questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosalernitana.com’, Domagoj Bradaric, esterno sinistro arrivato dal Lille, ha riportato un infortuni muscolare che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese. Questo significa che anche nella prima giornata contro la Roma il croato sarà assente. Dunque una tegola importante per il club campano che perde subito uno dei suoi nuovi acquisti a poche settimane dalla prima giornata contro i giallorossi.