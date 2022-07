Calciomercato Roma, Belotti a una condizione: intreccio in Serie A

La Roma lavora per mettere a segno un altro grande colpo: la condizione necessaria però riguarda le cessioni

Non si vuole fermare la Roma in questa sessione estiva di calciomercato. Tiago Pinto e la società capitanata dai Friedkin stanno costruendo una rosa che inizia a far sognare i supporters giallorossi. Dopo l’arrivo di Paulo Dybala e quello sempre più vicino di Georginio Wijnaldum, la Roma continua a pensare in grande e si prepara a rivoluzionare l’attacco.

Infatti l’obiettivo per il reparto offensivo giallorosso sembrerebbe essere Andrea Belotti, bomber attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Torino. Il suo arrivo è però inevitabilmente legato alle cessioni che la Roma dovrà riuscire a chiudere. Intreccio in Serie A per l’ennesimo colpo importante.

Calciomercato Roma, Shomurodov verso il Bologna fa spazio a Belotti

Il calciomercato della Roma è più attivo che mai in questa fase. Dopo l’arrivo di Paulo Dybala la società vuole stupire i tifosi giallorossi con altri colpi importanti. Mentre si sta definendo la chiusura per l’arrivo di Georginio Wijnaldum, Tiago Pinto lavora anche a una rivoluzione in attacco, preparando il colpo Andrea Belotti.

L’arrivo del ‘gallo’ però sarebbe legata a una condizione necessaria, ovvero le cessioni. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’uscita di Shomurodov, attaccante richiesto in prestito dal Bologna, aprirebbe le porte all’arrivo di Belotti, che nelle scorse settimane avrebbe ricevuto anche la chiamata di Mourinho. Il giocatore infatti ha già dato la sua disponibilità alla Roma, mettendo in stand-by le offerte provenienti dall’estero. Anche le altre cessioni però, come quelle di Carles Perez e Kluivert, per i quali però non si accettano prestiti con diritto di riscatto, saranno fondamentali per fare cassa e permettere al ‘gallo’ di iniziare a cantare in maglia giallorossa.