Calciomercato Roma, Conte offre la soluzione: Pinto sfida il Milan

Servono ancora nuovi rinforzi alla Roma e una soluzione sarebbe stata offerta dal Tottenham di Conte: Pinto sfida il Milan

Manca un mese alla chiusura del calciomercato estivo e la Roma sta continuando a mettere a segno colpi importanti in vista dell’inizio della nuova stagione. Dopo gli arrivi di Matic, Svilar e Celik, c’è stato il grande colpo Dybala, che però non sarà l’ultimo. I giallorossi infatti si preparano all’arrivo di Georginio Wijnaldum dal PSG, che è sempre più vicino, mentre Tiago Pinto lavora per portare nuovi innesti nella rosa di Mourinho.

In particolare il prossimo reparto su cui lavorare sarà la difesa, dove la Roma avrà bisogno almeno di un nuovo innesto tra i centrali nella retroguardia. Il nuovo nome per Tiago Pinto sembrerebbe arrivare sempre dalla Premier League e avrebbe sorpassato anche Bailly. La sfida è con il Milan.

Calciomercato Roma, idea Tanganga per Pinto: superato Bailly e sfida al Milan

La Roma continua a lavorare ininterrottamente in chiave calciomercato e adesso è il momento di spostare l’attenzione sulla fase difensiva. A Mourinho serve un altro difensore centrale e il mirino continua a essere puntato in Premier League.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, Tiago Pinto avrebbe inserito nel taccuino anche il nome di Japhet Tanganga, difensore del Tottenham classe ’99 offerto ai giallorossi. Sulle sue tracce c’è da tempo il Milan, che però potrebbe virare su altri obiettivi. Il centrale inglese avrebbe superato anche Bailly del Manchester United nelle priorità della Roma, poiché gli ‘Spurs’ potrebbero aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i ‘Red Devils’ vorrebbero incassare più di 10 milioni. Dunque Tanganga si fa spazio nei pensieri di Tiago Pinto per rinforzare la retroguardia giallorossa.