Calciomercato Roma, incontro decisivo: Wijnaldum in Italia

Il calciomercato della Roma si prepara a un altro colpo importante dopo quello Dybala. Atteso in Italia: “È già giallorosso”

I primi sprazzi della nuova Roma dopo l’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso li abbiamo visti ieri sera nell’amichevole contro il Tottenham in Israele. Il grande colpo dell’estate giallorossa si è presentato subito con un assist da calcio d’angolo per il gol vittoria di Ibanez. Ma la ‘Joya’ argentina non sarà l’ultimo colpaccio che la Roma metterà a segno in questo calciomercato.

Infatti Tiago Pinto e la società giallorossa vogliono far esplodere i tifosi romanisti con un altro grande colpo. Trattiva per Wijnaldum in fase di chiusura e giocatore atteso in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche. La Roma non si ferma più.

Calciomercato Roma, finalmente Wijnaldum: atteso in Italia nei prossimi giorni

Una Roma scatenata sul mercato che sta facendo sognare i tifosi giallorossi in vista della prossima stagione. Dopo il colpo Dybala accolto in grande stile con la presentazione al Colosseo quadrato, la società giallorossa si prepara a dare il benvenuto a un altro grande colpo: Georginio Wijnaldum.

Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la trattativa con il PSG per il centrocampista olandese sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Ieri a Tel Aviv potrebbe esservi stato l’incontro decisivo tra Tiago Pinto e Luis Campos per la chiusura dell’affare. Wijnaldum arriverà in prestito con diritto di riscatto, che qualora si dovessero verificare alcune condizioni diventerà obbligo. L’ingaggio dell’olandese per il primo anno verrà diviso tra le due parti, però in caso di riscatto la Roma potrebbe ammortizzare i costi grazie al decreto crescita. Da oggi in poi ogni giorno potrebbe essere quello buono per le visite mediche, con Wijnaldum atteso con entusiasmo in Italia.