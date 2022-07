Roma, Pellegrini e Zalewski fuori per infortunio: le condizioni

La Roma vince 1-0 a Tel Aviv nell’amichevole contro il Tottenham, ma Pellegrini e Zalewski escono per infortunio: le condizioni

Una partita amichevole tra Roma e Tottenham che tutto sapeva tranne che di un’esibizione. Nonostante in palio tra le due squadre non ci fosse nulla, se non la voglia di vincere e la possibilità di provare gli schemi, le due compagini non si sono risparmiate in quanto ad agonismo, affrontando il match con il clima dei grandi eventi.

I giallorossi l’hanno spuntata per 1-0 grazie al gol segnato alla mezz’ora del primo tempo da Roger Ibanez da calcio d’angolo battuto da Paulo Dybala, che ha messo a segno il primo assist in maglia giallorossa. A preoccupare però sono state le uscite dal campo di Nicola Zalewski per problemi di muscolari e di Lorenzo Pellegrini per un taglio rimediato sulla fronte. Le condizioni dei due giocatori post partita.

Roma, Pellegrini e Zalewski escono per infortunio: il bollettino giallorosso

Le prime impressioni di questa Roma a trazione anteriore sono sicuramente positive, come si è visto ieri sera nell’amichevole contro il Tottenham giocata in Israele. A destare qualche preoccupazione tra i giallorossi però sono stati Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski.

Il capitano giallorosso dopo uno scontro di gioco ha rimediato un taglio sulla fronte che lo ha portato a lasciare il campo nei minuti finali di recupero. Mentre il terzino polacco dopo un’ora di gioco si è accasciato a terra per qualche minuto a causa di un fastidio muscolare. Il numero 59 è stato così costretto a chiedere il cambio uscendo zoppicando. Dalla Roma fanno sapere che a Lorenzo Pellegrini sono stati applicati quattro punti di sutura nella zona frontale per richiudere la ferita. Mentre Zalewski ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Sicuramente nei prossimi giorni il numero 59 giallorosso sarà monitorato per capire come sta la caviglia.