Calciomercato Roma, dettagli finali per Wijnaldum

Calciomercato Roma, nuovi aggiornamenti sul fronte più caldo di questi giorni e legato a Georginio Wijnaldum.

Del centrocampista olandese si parla ormai da settimane e, in particolar modo, da quando la trattativa Dybala è andata ufficialmente in porto, apportando grande fiducia ed entusiasmo alla piazza ma anche la consapevolezza di dover concretizzare le ultime limature per acuire ulteriormente il livello di una rosa di non poco rinforzatasi con l’approdo dell’argentino.

In realtà, le prime voci sull’ex Liverpool si erano diffuse già lo scorso anno, quando il capitano degli Orange decise di non rinnovare con il club inglese, annoverandosi di buon diritto nel corpo dei migliori svincolarti della scorsa campagna acquisti, contraddistinto dalla presenza di Donnarumma, Ramos o Depay. A quei tempi, i rumors furono molto più morbidi e ben lungi dalla concretezza e la serietà che stanno contraddistinguendo le attuali ricostruzioni su tale scenario.

Calciomercato Roma, le ultime su Wijnaldum

Rispetto allo scorso anno, arrivare a Wijnaldum risulta paradossalmente più semplice. Questo non solo alla luce dell’importante status assunto dal club giallorosso con l’arrivo di Dybala, l’ormai annuale presenza di Mourinho o la vittoria in Conference League. Un grande fattore è infatti proprio l’anelito comune al voler trovare a Georginio una soluzione lontano da Parigi.

Questo, per venire incontro alle esigenze del giocatore, desideroso di tornare a sentirsi vivo calcisticamente dopo un anno non proprio felicissimo. Al contempo, lo stesso club transalpino intende liberarsene, seppur senza sconti che sfocino nella troppa eccessività rispetto alla comunque importante disponibilità e apertura palesata dal ricco club francese. A quanto già raccontatovi in queste quarantotto ore si aggiungano le ultime di Gianluigi Longari, a detta del quale Roma e PSG sono al lavoro senza sosta per giungere ad una definizione celere.

Si è alle formalità di rito o, se preferite, alle battute finali di una trattativa che, per dirla con un’espressione sovente usata in questi casi, è ormai ai dettagli.