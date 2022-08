Dopo Dybala, Wijnaldum: e non è ancora finita. La Roma è scatenata ed è sempre più protagonista in sede di calciomercato, facendo sognare i tifosi ad occhi aperti. Ancora c’è molto da fare per quanto riguarda le uscite, ma il general manager continua a guardare ad altri rinforzi per dare a disposizione di Mourinho una vera e propria fuoriserie.

