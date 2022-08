Calciomercato Roma, Mourinho incontentabile: doppia richiesta

Il calciomercato estivo sta portando giocatori di valore alla Roma, ma Mourinho non si accontenta: doppia richiesta

Dopo la vittoria della Conference League nella passata stagione, Mourinho non vuole fermarsi. Un tecnico come lui, sempre affamato di vittorie e di trofei, vuole costruire una Roma che possa iniziare a vincere con continuità. Per farlo ovviamente è fondamentale anche un calciomercato importante, che possa alzare il livello della squadra rispetto alla passata stagione.

Mourinho in questa finestra per i trasferimenti è sempre stato accontentato da Tiago Pinto e la presidenza Friedkin, prima con l’arrivo del suo pupillo Nemanja Matic poi con il grande colpo Paulo Dybala. Nonostante ciò, il tecnico portoghese sembrerebbe essere incontentabile. Doppia richiesta a Tiago Pinto e alla società.

Calciomercato Roma, futuro Veretout e Felix: Mourinho li vuole tenere

Dopo tanti acquisti importanti per la Roma è arrivato anche il momento di cedere. Gli esuberi nella rosa giallorossa sono tanti e Tiago Pinto sta cercando una soluzione per provare a piazzarli tutti, soprattutto per alleggerire il monte ingaggi.

Tra i giocatori che potrebbero fare le valigie in questa sessione di calciomercato estiva ci sono anche Jordan Veretout e Felix Afena-Gyan. Il centrocampista francese nella seconda parte di stagione è scivolato in fondo alle gerarchie, vista anche la presenza da gennaio a giugno di Sergio Oliveira. Mentre il giovane attaccante dopo la fiducia iniziale ha iniziato a deludere. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, Mourinho vorrebbe però la permanenza sia di Veretout che di Afena-Gyan, soprattutto perché il francese sarebbe un ottimo vice Wijnaldum. In caso di offerte congrue, che per ora non sono arrivate, sarà però difficile trattenere i due giocatori.