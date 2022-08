Calciomercato Roma, Tottenham-Zaniolo no stop: fissato nuovo incontro

Gli Spurs hanno intenzione di prendere l’attaccante della Roma in questa finestra di calciomercato e hanno organizzato nuovi colloqui

Nicolò Zaniolo è sempre nel mirino di qualche big club che spera di poterlo prendere per migliorare il reparto offensivo. Il numero 22 della Roma, infatti, ha attirato l’attenzione di diverse squadre che da diverso tempo vogliono portarlo via da Trigoria. La sua situazione è un delle più calde all’interno della rosa, visti i tanti rumors sul suo futuro. Da parecchi mesi, infatti, si parla di un suo possibile trasferimento alla Juventus, che lo segue da tanti anni. Sin dal suo arrivo nella Capitale, infatti, i bianconeri hanno messo gli occhi sul gioiellino giallorosso, che è tornato a giocare con continuità dopo i due gravi infortuni alle ginocchia. In questa stagione non è stato molto incisivo, ma il suo apporto è stato comunque fondamentale.

Quando era uomo di mercato della Juve, Fabio Paratici ha cercato di prendere Nicolò, per cui ha fatto anche diversi tentativi. Ora, il direttore sportivo è al Tottenham insieme ad Antonio Conte. I due da qualche settimana hanno cominciato a guardare in modo diverso il talentino toscano e, dopo l’infatuazione ai tempi della Juventus, sono tornati alla carica. Gli Spurs, infatti, hanno tutte le intenzioni di mettere le mani su Zaniolo che, però, preferirebbe rimanere in Italia, anche se la Premier League ha sempre il suo fascino.

Calciomercato Roma, incontro fissato per Zaniolo

Il Tottenham vuole fare sul serio per il calciatore classe 1999. Secondo quanto riporta Santi Aouna, i londinesi hanno fissato un nuovo incontro per lanciare l’assalto definitivo a Zaniolo. Come anticipato da Asromalive.it, i primi contatti ci sono stati durante l’amichevole di sabato sera, in cui le due squadre si sono sfidate. Proprio in quell’occasione Tiago Pinto avrebbe potuto discutere con gli inglesi il futuro di Nicolò. Ora, però, gli Spurs hanno intenzione di incontrare la Roma in questa settimana per fare passi in avanti per il numero 22. Il Tottenham sembra essere, così, in vantaggio sulla Juventus che a lungo ha seguito il calciatore.