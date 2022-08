Calciomercato Roma, colloquio con Pinto: chiesto Zaniolo

Continua a essere uno degli uomini mercato di questa estate Nicolò Zaniolo: incontro con Pinto per chiedere l’attaccante giallorosso

La Roma sta costruendo una rosa che fino ad ora fa sognare i tifosi. Dopo gli arrivi di Matic, Svilar e Celik a puntellare quei reparti che avevano bisogno di nuovi innesti, Tiago Pinto e la famiglia Friedkin hanno tirato fuori l’asso nella manica mettendo a segno il grande colpo Paulo Dybala. Ma non finisce qui, perché c’è ottimismo anche per l’arrivo di Georginio Wijnaldum dal PSG.

Così i tifosi della Roma adesso vedono una rosa sulla carta molto competitiva e sperano che tutti i protagonisti della passata stagione possano essere confermati, in particolare Nicolò Zaniolo. Il numero 22 è stato sin dal primo giorno al centro del calciomercato, con diversi club importanti, tra cui la Juventus, che lo volevano. Un nuovo colloquio con Pinto potrebbe riaprire una pista estera per Zaniolo.

Calciomercato Roma, colloquio tra Pinto e Paratici: il Tottenham chiede Zaniolo

Nicolò Zaniolo continua a essere oggetto del desiderio di diversi club sia in Italia che all’estero. L’eroe di Tirana dopo gli assalti della Juventus sembrerebbe essere finito nel mirino del Tottenham.

Infatti, come riportato dal giornalista Enrico Camelio, dopo la partita tra Tottenham e Roma in Israele ci sarebbe stato un colloquio tra Tiago Pinto e Fabio Paratici, direttore sportivo degli ‘Spurs’, nel quale sarebbero state chieste informazioni su Zaniolo per una possibile apertura al prestito. Come già anticipato, il Tottenham non molla il numero 22 giallorosso, per il quale la Roma potrebbe aprire solo a un prestito oneroso e che porti alle casse giallorosse almeno 50 milioni di euro, valutazione attuale del cartellino del giocatore. Dunque il futuro di Zaniolo ancora non è certo, soprattutto perché da qui alla chiusura del calciomercato manca ancora un mese.