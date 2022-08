Roma, ammenda per Zaniolo: c’è anche il comunicato ufficiale

Roma, ammenda per Nicolò Zaniolo: il comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa sul sito della FIGC.

Alla fine è arrivata anche il comunicato ufficiale che chiude il “caso” sui festeggiamenti della Roma e di Nicolò Zaniolo dopo la vittoria nello scorso mese di maggio della Conference League. Nel mirino erano finiti alcuni cori anti-Lazio che avevano portato al patteggiamento. Ora l’ultimo atto, notificato proprio dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

“A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro da devolvere all’associazione ‘Accademia calcio integrato’”.

Una polemica che ormai era finita nel dimenticatoio, sostituita dalle voci di calciomercato che lo vedono sempre protagonista. Zaniolo è un giovane campione di grande impatto mediatico, se ne parla sempre nel bene o nel male. La speranza di tutti i tifosi della Roma è quello di vederlo ora protagonista solo in campo, smentendo quegli addetti ai lavori che lo hanno criticato per i pochi gol segnati nel corso della scorsa stagione. Contro il Tottenham ha giocato titolare con Pellegrini, Dybala e Abraham, un quartetto da sogno che potrebbe portare la Roma in alto in Italia e in Europa.

Lo scorso 26 maggio – si legge ancora nella nota della FIGC – in occasione della sfilata organizzata dalla Roma a bordo di un pullman scoperto per la vittoria della Conference League, il calciatore giallorosso Nicolò Zaniolo ha violato l’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “impugnando un microfono e intonando a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società S.S. Lazio”.

Anche la Roma è stata sanzionata per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 4.000 euro da devolvere all’associazione ‘Accademia calcio integrato’.