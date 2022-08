Roma, tegola per Mourinho: oggi gli esami medici

L’amichevole contro il Tottenham ha dato risposte importanti a Mourinho ma anche una brutta notizia: oggi gli esami per l’infortunio

La nuova stagione è alle porte e la Roma cerca di completare la rosa da mettere a disposizione di Mourinho il prima possibile. In questo periodo di preparazione estiva hanno avuto particolare importanza le amichevoli, dove lo ‘Special One’ ha potuto avere risposte importanti dai calciatori su cui puntare nella prossima stagione e da coloro che invece non sono più considerati parte fondamentale del progetto.

In particolare a conquistare sempre di più la fiducia del tecnico portoghese è Nicola Zalewski, esterno sinistro dello scacchiere di Mourinho, che lo scorso anno ha sorpreso ed è entrato nel cuore dei tifosi per impegno e qualità. Proprio nell’ultima amichevole contro il Tottenham il classe 2002 è uscito dal campo zoppicante, facendo preoccupare il popolo giallorosso. Oggi i nuovi esami.

Roma, infortunio Zalewski: nuovi esami e a riposo contro lo Shakhtar

Sabato sera sarà l’ultima amichevole prima dell’inizio della nuova stagione. Allo stesso tempo quella contro lo Shakhtar Donetsk sarà anche la prima partita della nuova Roma davanti al proprio pubblico allo Stadio Olimpico. Come sempre i tifosi hanno risposto presente con oltre 40 mila tagliandi venduti.

Chi però potrebbe non esserci è Nicola Zalewski. L’esterno polacco nell’amichevole contro il Tottenham ha rimediato una distorsione alla caviglia destra e oggi verranno effettuati nuovi esami per capire l’entità dell’infortunio, anche se sembrerebbe non destare preoccupazione. Per sicurezza però, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, nell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk di sabato Zalewski potrebbe rimanere a riposo, visto che la settimana seguente inizierà la nuova stagione con la trasferta a Salerno nella prima giornata di campionato.