Roma, le ultime da Trigoria | Le condizioni di Pellegrini

Roma, ecco le ultime da Trigoria dopo gli allenamenti odierni. Le condizioni di Pellegrini.

Siamo ormai non solo entrati in una fase molto calda del calciomercato ma anche in un momento più che delicato da un punto di vista della preparazione fisico-atletica. Il campionato è ormai alle porte, complice la sua anticipazione di qualche settimana finalizzata ad organizzare diversamente una stagione che, in Italia così come in Europa, farà i conti con il Mondiale in Qatar in medias res.

Un po’come accaduto anche negli scorsi anni, il canovaccio di questa stagione è stato pressoché il medesimo, con gli uomini di Mourinho ritrovatisi dapprima a Trigoria e successivamente partiti per la tournee, organizzata in Portogallo come lo scorso anno e divenuta sede in queste settimane di diversi e nobili impegni. L’ultima amichevole sarà poi disputata davanti al pubblico casalingo il prossimo 7 agosto, contro lo Shakhtar.

Roma, le ultime da Trigoria: Pellegrini presente

La gara di domenica prossima rappresenterà la presentazione ufficiale della squadra all’Olimpico e, in particolar modo, di quel Paulo Dybala che gran parte delle tifoserie di Italia hanno atteso e che è alla fine approdato all’ombra del Colosseo. In attesa della sfida contro la rosa ucraina, Mourinho ha potuto raccogliere diverse informazioni dopo l’amichevole contro il Tottenham, vinta per 1 a 0.

Divenuta sede di tanti episodi, la gara in Israele ha comportato anche il ferimento al volto di Lorenzo Pellegrini. Quest’ultimo si è però comunque allenato con la squadra in quel di Trigoria nella giornata odierna, presentandosi con un cerotto a copertura dei quattro punti per suturare il taglio.