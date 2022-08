La Roma non si ferma più: dopo Svilar, Matic, Celik e Dybala adesso è il turno di Wijnaldum in un crescendo di emozioni e sogni per i tifosi. Sogni che grazie a José Mourinho stanno diventando reali: sta crollando un’altra quota.

