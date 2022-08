Calciomercato Roma, ultimo atto Wijnaldum: la data della presentazione

Roma e PSG sono arrivate all’ultimo atto dell’affare per portare Georginio Wijnaldum nella capitale: c’è la data della presentazione

Tutto ruota intorno a Wijnaldum in questa parte di calciomercato per la Roma. La trattativa con il PSG va avanti ormai da settimane, ma la chiusura sembrerebbe essere imminente ormai. Nella capitale si respira ottimismo e da giorni si attende lo sbarco dell’olandese che andrà a completare il centrocampo della rosa a disposizione di Mourinho.

Restano gli ultimi nodi da sciogliere ancora tra i due club, soprattutto legati alla spartizione dell’ingaggio del giocatore. Ma nel frattempo la società starebbe già lavorando alla presentazione. Affare in dirittura d’arrivo e data fissata per la presentazione.

Calciomercato Roma, dettagli da limare col PSG: domenica la possibile presentazione

Siamo giunti all’ultimo atto per quanto riguarda la trattativa con il PSG per Georginio Wijnaldum. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il passaggio in giallorosso del centrocampista olandese. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, restano da limare solamente i dettagli legati all’ingaggio, anche se il club francese sembrerebbe cambiare in continuazione le carte in tavola. Il prestito del giocatore non dovrà prevedere l’obbligo di riscatto e poco meno della metà dell’ingaggio dovrà essere pagata dal PSG, queste le due condizioni poste dalla Roma. L’affare però sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo, vista anche la volontà del giocatore di sbarcare nella capitale, che ha già rinunciato a diversi bonus e sarebbe disposto a ritoccare il suo ingaggio.

Dunque oggi potrebbe essere il giorno decisivo per chiudere l’affare con il PSG, mentre domenica l’olandese potrebbe essere presentato al pubblico giallorosso in occasione dell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk, dove prima della partita verrà allestito un piccolo spettacolo per presentare la nuova rosa ai tifosi giallorossi. Dunque l’attesa sembrerebbe essere quasi finita, poi Wijnaldum vestirà la maglia giallorossa.