Infortunio Zalewski, rientro fissato | Sirene estere, la Roma lo blinda così

Nicola Zalewski è pronto a rientrare dopo l’infortunio, ma attenzione alle sirene dall’estero: la Roma è pronto a blindarlo

La Roma sta cercando di costruire una rosa che possa alzare l’asticella nella prossima stagione, puntando a tornare in Champions League e a fare bene nelle coppe, cercando di alzare al cielo un altro trofeo a fine stagione. Il calciomercato nel frattempo è entrato nel suo ultimo mese e mancano ancora dei tasselli per completare la rosa.

Di altrettanta importanza sarà blindare i talenti presenti in rosa, per cercare di dare continuità al lavoro fatto dal tecnico portoghese. In particolare la Roma continua a puntare forte su Nicola Zalewski, classe 2002 vera sorpresa della scorsa stagione. Nella scorsa amichevole contro il Tottenham ha riportato una distorsione alla caviglia destra, ma come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, dopo gli esami effettuati non sembrerebbe nulla di grave. Per sicurezza contro lo Shakhtar Donetsk domenica potrebbe rimanere a riposo. Nel frattempo attenzione alle sirene dall’estero.

Calciomercato Roma, Zalewski corteggiato da Tottenham e PSG: Mourinho lo blinda

Nicola Zalewski è la stata la vera grande sorpresa della scorsa stagione della Roma. Il classe 2002 polacco è riuscito a superare nelle gerarchie Vina dopo l’infortunio di Spinazzola e ora è uno dei punti fermi della rosa di José Mourinho, che sin da subito ha visto in lui grandi potenzialità.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Zalewski sarebbe anche finito nel mirino di due top club europei in questa sessione estiva di calciomercato, ovvero Tottenham e PSG. I due top club infatti avrebbero fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore. Ma Mourinho e la Roma non vorrebbero saperne, anzi, per il classe 2002 dopo il rinnovo firmato a novembre scorso potrebbe arrivare anche l’adeguamento di contratto, aumentando l’ingaggio che ora è di 500 mila euro a stagione. Dunque la Roma punta forte su Zalewski e questa potrebbe esserne l’ennesima dimostrazione.