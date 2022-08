“La Roma siamo (anche) noi”: rimembranze giallorosse in formato E-Book

Un approccio innovativo nel formato e nei contenuti per narrare la Roma meno raccontata: trenta “comprimari”, un solo cuore giallorosso.

Dopo decadi di racconti incentrati sul mondo giallorosso e del suo indissolubile legame con la società, analizzati dal punto di vista di personaggi emblematici della realtà capitolina, “La Roma siamo anche noi” singolare e innovativa, rispetto a quanto fin qui accaduto. Basti ricordare i controesempi più recenti e toccanti aspetti squisitamente calcistici o biografici.

Si pensi alla pubblicazione della vita e della carriera di Francesco Totti o a quel filone romanzesco e cronistico di aneddoti circa vittorie, sconfitte o aspetti mai emersi. Intendiamo però qui dedicare la nostra attenzione ad una recentissima pubblicazione, singolare, come dicevamo, nella sua capacità di soffermarsi sulla Roma e sulla passione verso quest’ultima da un punto di vista innovativo.

La Roma siamo anche noi, storie di “comprimari” romanisti

Ci riferiamo al libro pubblicato da Andrea Michelini, chiamato “La Roma siamo (anche) noi”, dedicato, come si legge in copertina a “Trenta tratti ‘minori’ “. Acquistabile al link posto a fine articolo, come si legge, intende essere una raccolta “Dalla A alla Z, attraversando i primi sessanta anni di storia Romanista. Storie di promesse mancate, di vecchi campioni in ​disarmo, di magnifiche meteore mai divenute stelle. Ma piene di “romanismo” puro, di attimi fuggenti che vivono ancora nel cuore e nella mente di tifosi e appassionati meno giovani. E che vorremmo far conoscere anche ai millennials, ​perché sappiano che senza passato non può esserci ​futuro“.

Senza soffermarsi su figure o giocatori dei quali si sia già scritto molto, la penna del Michelini dedica la sua attenzione a quelli che vengono in modo virgolettato definiti “comprimari” e ai quali tifosi più e meno anziani siano legati. L’obiettivo è quello di ricordare chiunque abbia avuto l’onore di indossare e sudare per questa maglia, amandola e rispettandola”.

Link per acquistare il libro in formato E-Book. https://la-roma-siamo-noi.my.canva.site/