Roma, il ritorno dell’ex: accordo totale

La Roma ha preparato tutto per far tornare l’ex in giallorosso. Darà una grande mano al club con la sua esperienza maturata negli anni

Il calciomercato della Roma fino ad ora sta continuando a gran velocità. Nei piani di Mourinho c’è quello di potenziare ulteriormente la rosa con tre innesti per andare a colmare le ultime lacune individuate. Lo Special One, però, per farlo ha alzato l’asticella e ha messo nel mirino diversi giocatori con nomi altisonanti. Per migliorare il centrocampo, infatti, José ha deciso di puntare tutto su Georginio Wijnaldum, olandese classe 1990, che a Roma tutti stanno aspettando con grande fermento. Per blindare le retrovie il tecnico portoghese ha una serie di nomi che lo interessano e si va da Marcos Senesi fino a Dan-Axel Zagadou, passando per Eric Bailly. Infine, per il reparto offensivo c’è il nome di Andrea Belotti, svincolato di lusso di questo calciomercato estivo che la Roma sta trattando da diversi giorni.

Questi calciatori serviranno a rendere ancora più competitiva la rosa della Roma per la prossima stagione che è alle porte. Il 14 agosto, infatti, i giallorossi scenderanno in campo per sfidare la Salernitana nella gara d’esordio dell’annata 2022/2023. Una grande mano ai piani dell’allenatore è stato dato direttamente dal presidente del club. Dan Friedkin, infatti, è sceso in campo soprattutto nell’affare che porta a Wijnaldum, sfruttando i rapporti con Al-Khelaifi, presidente del Psg. Il numero uno della Roma, però, non ha solo intenzione di migliorare la rosa. In questi giorni, infatti, si è mosso anche per rinforzare il reparto tecnico della squadra.

Roma, torna Cassetti: sarà nello staff tecnico delle giovanili

Come riporta Il Messaggero, la Roma è pronta ad abbracciare un nuovo collaboratore nello staff tecnico. Si tratta di Marco Cassetti, ex terzino che ha vestito la maglia giallorossa dal 2006 al 2012. Ora il classe ’77 è pronto a tornare a Trigoria, ma stavolta dall’altra parte del terreno di gioco. Si occuperà delle squadre giovanili del club e in specifico Under 15, U16, U17 e U18. Nella sua esperienza da giocatore con questi colori, Cassetti ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa. A settembre del 2020, poi, ha conseguito il patentino Uefa Pro, il massimo livello per gli allenatori. Questa per lui sarà la prima esperienza nelle nuove vesti.