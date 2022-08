Calciomercato Roma, chiusura imminente: Pinto cede

Un altro affare in dirittura d’arrivo per la Roma, la chiusura sembrerebbe imminente: Tiago Pinto deve cedere

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e la Roma sta spingendo per completare la rosa il prima possibile. La maggior parte del lavoro in entrata è stato fatto, con grandi colpi messi a segno come Matic e Dybala, e gli ultimi due che potrebbero arrivare a breve, ovvero Wijnaldum e Belotti.

In quest’ultimo mese però oltre che a comprare Tiago Pinto dovrà essere altrettanto bravo a vendere. Sono ancora molti infatti gli esuberi presenti nella rosa della Roma. Tra questi c’è anche Carles Perez, che con i nuovi arrivi nel reparto offensivo faticherà ancora di più a trovare spazio. L’addio dello spagnolo è sempre più vicino.

Calciomercato Roma, Carles Perez verso il Celta Vigo: trattativa in chiusura

Le strade della Roma e di Carles Perez sono destinate a separarsi. Nei due anni in giallorosso lo spagnolo ha faticato a ritagliarsi spazio da protagonista e con l’arrivo di Paulo Dybala sarà ancora più difficile farlo. Così Carles Perez sembrerebbe essere vicino a dire addio alla capitale.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’ l’attaccante spagnolo sarebbe ormai a un passo dal Celta Vigo. La chiusura dell’affare sarebbe ormai imminente e il club spagnolo vorrebbe cercare di portarlo il prima possibile in Spagna, cercando di farlo allenare con la squadra già in questa settimana. Decisiva per la chiusura dell’affare sarebbe stata la volontà del giocatore, che avrebbe voluto solo il club spagnolo. Importante anche il rapporto tra Luis Campos e José Mourinho. Dunque Carles Perez è ormai pronto a fare le valigie e lasciare la Roma.