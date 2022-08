Calciomercato, capolavoro Roma: Pinto incassa grazie a Wijnaldum

Calciomercato Roma, mega intreccio tra Serie A e Ligue 1 con Wijnaldum coinvolto. Già pronta l’alternativa, le ultime.

Dopo una trattativa durata almeno due settimane e contraddistinta da numerosi cambiamenti e difficoltà, i giallorossi sembrerebbero essersi assicurati Georginio Wijnaldum. Condizionale d’obbligo, come accade sempre in questi casi dove la certezza arriva solo dopo le ufficialità e gli annunci da parte di entrambi i club coinvolti.

Come raccontatovi nel corso della giornata odierna, però, le grandi asperità che sembravano poter ostacolare la felice riuscita dello scenario a lungo sognato e inseguito, sono state superate. L’olandese è stato determinante grazie al suo forte anelito al voler raggiungere Mourinho, per il quale ha rinunciato a diversi guadagni, ben consapevole anche della sua posizione di subalternità raggiunta tra le fila del PSG.

A ciò si aggiunga non solo l’ingerenza del mister ma anche dei buoni rapporti tra i Friedkin e Al-Khelaifi che hanno sempre rappresentato un baluardo di speranza per i tifosi, soprattutto nei momenti più complicati vissuti in questi ultimi giorni.

Calciomercato Roma, Wijnaldum e l’intreccio con Frattesi e il Milan

In attesa di novità definitive e ufficiali, riportiamo di seguito importanti aggiornamenti legati anche al Milan e all’ingerenza che lo stesso scenario Wijnaldum potrebbe avere nei piani giallorossi e rossoneri. L’arrivo di “Gini” infatti è stato legato anche alla volontà del club transalpino di rinforzarsi con nuovi elementi nella regione centrale di campo, laddove l’ex Liverpool non ha mai trovato lo spazio che si aspettava di poter avere circa un anno fa, quando decise di legarsi al progetto francese da svincolato.

L’evoluzione della storia è poi pressoché noto a tutti, così come quasi universalmente nota è la fortissima vicinanza di Renato Sanches al PSG. Accostato soprattutto in primavera anche alla Roma, il talentuoso giocatore portoghese sembrava da tempo essere promesso al Milan. Con ogni certezza, resterà però invece in Francia, approdando all’ombra di una Torre Eiffel sotto la cui egida si augura possa avvenire la grande consacrazione.

Il mancato approdo alla corte di Pioli, come riferisce Tuttomercatoweb, impatta però in modo importante dunque sui piani di Maldini, con una certa ingerenza consequenziale anche su quelli di Pinto. A Via Aldo Rossi infatti potrebbe riaccendersi la pista Davide Frattesi, autentico tormentone del calciomercato della Roma tra giugno e luglio ma mai davvero sbloccatasi a causa di un’importante divergenza di vedute tra Carnevali e la Roma.

Vedremo se il suo futuro si dipingerà dei colori meneghini, al termine di una sorta di effetto circolare catalizzato anche dallo stesso e nobilissimo arrivo di Wijnaldum.