Il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici fin dallo scorso mese di gennaio ha iniziato a fare la spesa in Serie A con gli acquisti di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentacur, risultati poi di fondamentale importanza per la conquista del quarto posto in classifica e della relativa qualificazione in Champions League. Secondo le quote della Snai, gli Spurs continuano a guardare in Italia per i futuri acquisti.

