Calciomercato Roma, accordo da 10 milioni: firma nel weekend

In casa Roma è un momento fondamentale del calciomercato estivo. 10 milioni l’offerta e firma che arriverà nel weekend

Fuochi e fiamme per la Roma in questo calciomercato estivo. I giallorossi continuano a sorprendere i propri tifosi con acquisti di valore come Matic e Dybala, mentre sale l’attesa per gli arrivi di Wijnaldum e Belotti. Nel frattempo però bisogna anche iniziare a fare cassa con le cessioni di quei giocatori non più considerati fondamentali per José Mourinho.

Uno di questi è Jordan Veretout, che nella scorsa stagione, in particolare dopo l’arrivo di Sergio Oliveira, ha perso terreno nelle gerarchie del tecnico portoghese. Sulle sue tracce è forte l’interesse del Marsiglia e la trattativa sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo.

Il calciomercato della Roma continua a essere molto frenetico. Nella capitale sale l’attesa per gli arrivi di Wijnaldum e Belotti, ma nel frattempo Tiago Pinto deve concentrarsi anche sulle cessioni, ovviamente molto importanti nella questione bilancio. Chi sembrerebbe avere le valigie pronte è Jordan Veretout.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il centrocampista della Roma avrebbe già l’accordo con il Marsiglia per un contratto triennale. Con la Roma manca ancora l’accordo, ma l’offerta sarebbe di 10 milioni di euro. Per il portale francese la trattativa sarebbe ormai alle battute finali e la firma di Veretout potrebbe arrivare nel weekend. Dunque il centrocampista francese si prepara a salutare la capitale dopo due anni in giallorosso.