Calciomercato Roma, ecco Wijnaldum: oggi il grande giorno

La Roma si prepara a dare il benvenuto a Georginio Wijnaldum: il centrocampista olandese è atteso nella capitale

In casa Roma l’entusiasmo che si respira fa sognare i tifosi giallorossi. Il calciomercato estivo ha portato alla corte di Mourinho giocatori di spessore come Matic e Dybala, ma si aspettando altri due colpi altrettanto importanti. Nella capitale infatti è salita l’attesa per gli arrivi di Georginio Wijnaldum e Andrea Belotti.

La trattativa con il PSG per il centrocampista olandese sembrerebbe ormai essersi definitivamente sbloccata. Così si attende con ansia l’arrivo del giocatore a Roma e quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per vederlo sbarcare a Ciampino, in vista dell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk di domenica.

Calciomercato Roma, oggi il Wijnaldum day: può essere il giorno dell’arrivo

Quante sorprese sono state riservate ai tifosi della Roma in questa finestra estiva di calciomercato. Il lavoro di Tiago Pinto e della società giallorossa ha portato i frutti sperati da Mourinho, ovvero giocatori di alto livello in rosa. Adesso il tecnico portoghese aspetta anche Georginio Wijnaldum, per il quale la trattativa con il PSG sembrerebbe ormai definita.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ oggi potrebbe essere la giornata giusta per lo sbarco con un volo privato a Ciampino del centrocampista olandese. La trattativa con il club parigino si è chiusa con il prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, che scatterà a condizione che il giocatore collezioni il 50% delle partite stagionali e che arrivi la qualificazione alla prossima Champions League. Per quanto riguarda l’ingaggio invece, la Roma pagherà il 65%, ovvero intorno ai 5 milioni, mentre il PSG si farà carico del restante 45%. In caso di riscatto Wijnaldum firmerà un triennale sempre intorno ai 5 milioni, che la Roma ammortizzerà grazie al decreto crescita. Dunque l’arrivo di Wijnaldum nella capitale sembra ormai essere questione di ore e l’attesa è spasmodica.