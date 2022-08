Calciomercato Roma, pressing giallorosso: la telefonata di Pellegrini e Dybala

La Roma vuole continuare a mettere a segno colpi importanti e per farlo scendono in campo anche Pellegrini e Dybala: chiamata al bomber

La nuova stagione è ormai alle porte, mancano dieci giorni all’inizio del campionato di Serie A, quando la Roma affronterà la prima giornata contro la Salernitana. Per questo motivo i giallorossi stanno spingendo per completare la rosa il prima possibile, cercando di continuare a mettere a segno colpi importanti come fatto fino ad ora.

Nella capitale sale l’attesa per l’arrivo di due giocatori. Il primo è Georginio Wijnaldum, che sembrerebbe poter sbarcare a Roma a breve. Il secondo è Andrea Belotti, bomber legato anche alle cessioni. Per il secondo scendono in campo anche Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, non solo Mourinho: Pellegrini e Dybala chiamano Belotti

Un calciomercato difficilmente pronosticabile quello che facendo la Roma in questa sessione estiva. Sin da subito i Friedkin hanno fatto capire la serietà della cosa con l’arrivo di un giocatore di grande esperienza come Matic. Poi gli arrivi di Svilar e Celik, per passare poi al grande colpo Paulo Dybala. Ma non finisce qui, perché la Roma aspetta anche Georginio Wijnaldum e Andrea Belotti.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante ex Torino oltre a ricevere la chiamata di José Mourinho avrebbe ricevuto anche quelle di Lorenzo Pellegrini, compagno in Nazionale, e Paulo Dybala, con il quale giocò ai tempi del Palermo. Un pressing per avere a disposizione il ‘gallo’ che dipenderà però anche dalle cessioni, in particolare quella di Shomurodov, per il quale l’accordo con il Bologna ancora non è arrivato. La Roma infatti non prenderebbe in considerazione il prestito senza obbligo di riscatto. Attenzione però a Felix Afena-Gyan, finito nel mirino del Sassuolo, che potrebbe fare spazio a Belotti.