Calciomercato Roma, Veretout firma col Marsiglia: le cifre

Calciomercato Roma, tutto fatto per la cessione di Veretout al Marsiglia. Di seguito tutte le cifre.

Non solo Wijnaldum e l’attesa del difensore centrale che completi il reparto ad oggi maggiormente sguarnito. Il calciomercato di Pinto dovrà adesso iniziare a concentrarsi con maggiore vigore anche sulla questione legata alle uscite, da sempre di fondamentale importanza da un punto di vista economico ma anche ai fini di una felice calibrazione numerica dello spogliatoio.

Gli aspetti cambiati in questa era dei Friedkin sono numerosi e, tra i vari, si segnala proprio un’operosità sul mercato ben ponderata e attenta a plurimi aspetti, legati ad entrate mirate e intelligenti da un punto di vista economico ma anche alla capacità di creare una felice osmosi tra gli acquisti e gli addii, con questi ultimi, almeno fin qui, molto meno dolorosi rispetto a quelli del passato.

Calciomercato Roma, Veretout al Marsiglia: è fatta

Fatta eccezione per Dzeko, la cui cessione fu legata più alla volontà del giocatore, la società ha fin qui dimostrato di voler trattenere i giocatori più importanti, così da poter catalizzare un progetto serio e una continuità che tanto era mancata in passato. In tale ottica, dunque, si legga l’ormai vicinissima cessione di Jordan Veretout al Marsiglia.

Pur avendo rappresentato un importante investimento di Petrachi e uno dei giocatori più importanti del biennio con Fonseca, il francese non ha fatto benissimo con Mourinho. Il suo ritorno in Ligue 1 è ormai cosa fatta sulla base di un trasferimento a titolo definitivo di circa 11 milioni di euro. A questi si aggiungerà una parte di bonus compresa tra i 4 e 4.5 milioni.