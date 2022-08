Calciomercato: “Wijnaldum è della Roma”

Calciomercato Roma, è di questi minuti l’annuncio di Sky Sport che permette di disambiguare gli ultimi dettagli e curiosità legati al futuro di Wijnaldum.

La trattativa per l’olandese ha vissuto tanti momenti e fasi altalenanti che, soprattutto in questi ultimi giorni, avevano destato una certa preoccupazione tra le fila giallorosse. Come raccontatovi, poi, nella nottata di ieri sembravano essere state superate tutte le asperità di cui detto ultimamente, lasciando presagire come l’approdo dell’olandese fosse ormai imminente.

Al netto dello slittamento annunciato qualche ore fa da Sky Sport, lo scenario per “Gini” resta comunque lo stesso della serata di ieri nella sua sostanza più importante. Con ogni certezza, come riferisce lo stesso Sky, l’ex Liverpool approderà infatti alla corte di Mourinho, corroborando una regione centrale di campo già rinforzatasi con Matic ma ancora necessitante degli accorgimenti finali per competere con ancora maggiore vigore.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Sky su Wijnaldum

In questi minuti, durante la trasmissione serale dedicata al calciomercato, Luca Marchetti si è espresso con grande chiarezza sullo scenario di cui a lungo detto e discusso, facendo rientrare anche le ultime perplessità nate dopo l’annuncio del su citato slittamento che sembrava poter comportare tra le fila giallorosse antipatiche reminiscenze di Malcom o Politano, giusto per fare qualche esempio più recente. Questo l’intervento dal grande valore disambiguante sul futuro dell’attesissimo Wijnaldum.

“Si sta lavorando in queste ultime ore per chiudere definitivamente nelle prossime ore e la speranza è quella di chiudere entro stasera, massimo domattina. La trattativa è chiusa, con l’ufficialità che arriverà dopo le visite mediche ma giocherà per la Roma“.