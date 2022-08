Calciomercato Roma, sfida ai bianconeri: c’è il derby con l’addio a Zaniolo

Calciomercato Roma, si infiamma il derby per il “nuovo” Zaniolo. Rifiutate tutte le offerte fin qui, le ultime da Londra.

Siamo ormai in una fase molto calda del mercato, entrato in una delle curve che porterà poi alle battute finali e alle definizioni delle rose che dovranno affrontare il prossimo campionato. Se in Serie A sono ancora tante le squadre necessitanti di migliorie, la Roma può dire di aver fin qui condotto una campagna acquisti degna quanto tempestiva.

A circa due settimane di distanza dall’inizio della stagione, Mourinho può di certo definirsi soddisfatto per quanto fin qui compiuto da Tiago Pinto, bravo a intervenire quasi subito, come evidenziato anche dalla data del primo acquisto giallorosso, datata 14 giugno, giorno dell’arrivo di Matic all’ombra del Colosseo.

La vittoria in Conference, oltre alla presenza di José in panchina, ha infatti restituito grande consapevolezza e anelito alla vittoria non solo a piazza e giocatori ma anche ad una presidenza e una dirigenza la cui nobiltà delle intenzioni è risultata chiara sin dal primo momento. Ben memori delle esperienze del passato e di promesse quasi mai mantenute, i tifosi non sapevano però fino a qualche tempo fa se credere alle parole di quel Tiago che garantiva di essere in procinto di costruire una squadra ancor più degna del suo allenatore. Quanto fin qui accaduto sta seguendo tale direzione, come emerso anche dal nome e dal palmares dei giocatori arrivati.

Calciomercato Roma, derby londinese e sfida ai bianconeri per Maddison

Due di questi, come Nemanja e Wijnaldum, ormai prossimo all’arrivo nella Capitale, vantano un grande bagaglio di esperienza in Premier League. Proprio sul campionato ben noto allo stesso Special, arrivano novità interessanti e intrecciantisi con lo stesso mondo Roma. Football.London ha infatti riferito della nascita di un vero e proprio derby di mercato tra due realtà del Nord di Londra, Tottenham e Arsenal.

Mentre gli Spurs continuano a mantenere aperta la finestra Zaniolo, consapevoli della fermezza di posizione maturata dalla Roma anche nella fase di interessamento da parte dalla Juventus, Paratici sta continuando a valutare diverse alternative. L’ex dirigente bianconero si trova in una fase di stallo nei discorsi per Nicolò e, proprio come i Gunners, sta valutando delle alternative.

Tra queste, si segnala quel James Maddison affrontato dalla Roma tre mesi fa in semifinale di Conference League, rappresentante allora uno degli avversari più pericolosi e protagonista nella gara di ritorno di un tiro mancino che sembrava poter gelare uno stadio intero durante i minuti di recupero. Il classe ’96 piace alle due squadre appena nominate ma è da tempo anche obiettivo dei bianconeri del Newcastle, distintisi per diverse offerte avanzate al Leicester. Le Foxes hanno però rispedito quest’ultime al ricchissimo mittente.