La Juve ne perde un altro, UFFICIALE: operazione e lungo stop

La Juventus perde un’altra pedina in vista della prossima stagione. C’è il comunicato ufficiale, lungo stop. Tutti gli aggiornamenti.

Nel calcio così come nella bisogna sempre tener conto di imprevisti e situazioni non sempre piacevoli che possono spesso cambiare le carte in tavola e deviare strade e tracciati che inizialmente si credeva poter seguire una determinata direzione. Ne sanno qualcosa gli stessi tifosi della Roma, in quest’ultima decade spettatori di plurimi infortuni o eventi non proprio felicissimi abbattutisi sulla squadra giallorossa.

Basti pensare ai tanti stop in infermeria di giocatori importanti ma anche a quell’infortunio di Leonardo Spinazzola lo scorso anno che impattò in modo importante non solo a livello tecnico ma anche sulla gestione del mercato da parte di Pinto, in quel caso costretto ad aggiungere la ricerca di un nuovo terzino sinistro alla lunga lista di impegni concordati con Mourinho per il primo calciomercato ponderato insieme.

Ennesimo stop ufficiale per la Juventus, si ferma Felix Correia

Senza rievocare esempi ancora più tristi e famosi come quello di Zaniolo, ci limitiamo qui a evidenziare la preoccupazione diffusasi tra le fila giallorosse qualche giorno fa, in seguito all’infortunio di Zalewski in Roma-Tottenham, rivelatosi poi alla fine non grave tanto quanto temuto. Come indicato all’inizio, però, intendiamo qui dedicare attenzione ad una questione che sta interessando la Juventus di Allegri, non proprio fortunatissima da un punto di vista degli infortuni in questi ultimi mesi.

Tralasciando la rottura al crociato di Chiesa, la Vecchia Signora ha in queste settimane perso anche Paul Pogba, per il quale si è alla fine deciso di seguire una strada preventiva e che eviti l’operazione chirurgica. Lo stop del Polpo va ad aggiungersi ad una lista di certo non esigua, costituita anche da McKennie e dal giovane Aké.

A questi si è recentemente aggiunto anche il giovane Felix Correia che ha subito un intervento chirurgico in seguito ad una lussazione alla spalla che potrebbe tenerlo fuori per almeno 3-4 mesi. Questo il comunicato ufficiale del club, all’interno del quale non sono comunque specificati i tempi di recupero.

“Felix Correia è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico. L’intervento, eseguito dal Dott. Ravera presso la clinica Fornaca, è perfettamente riuscito“.