Aumenta l’appeal, affare fatto: Roma sempre più internazionale

La Roma inizia a fare gola a molti e l’appeal arriva ai livelli massimi: affare fatto e club sempre più internazionale.

Sarà una stagione sicuramente atipica quella che inizierà tra qualche settimana. La Serie A, così come le altre competizioni comprese quelle internazionali, dovranno fermarsi a novembre per l’inizio del Mondiale in Qatar, dove l’Italia purtroppo per il secondo anno consecutivo non ci sarà.

Ovviamente restare fermi per quasi due mesi non farà bene ai giocatori che non prenderanno parte al Mondiale, così per la Roma arriva un invito importante dall’Asia. Tournee in Giappone durante il periodo del Mondiale.

Roma, tournée in Giappone durante il Mondiale: amichevole contro lo Yokohama

Sarà il Giappone la meta dove la Roma passerà il periodo del Mondiale. A novembre molti giocatori verranno convocati per il Mondiale in Qatar, mentre altri continueranno ad allenarsi in attesa della ripresa del campionato a gennaio. Nel frattempo la Roma non rimarrà ferma e volerà in Giappone per una tournee amichevole.

Secondo quanto riportato dal sito giapponese ‘Sponichi’, i giallorossi sarebbero stati invitati per un amichevole contro lo Yokohama, attuale leader della J League. Un’occasione sia per i giocatori per tenersi in forma durante il periodo di pausa legato al Mondiale, sia per la Roma per espandere il brand giallorosso anche in Asia. Dunque dopo il PSG in Francia e l’Eintracht in Germania, sembrerebbe essere la Roma a rappresentare l’Italia in Giappone.