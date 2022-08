Calciomercato Roma, la promessa di Wijnaldum infiamma i tifosi

Calciomercato Roma, è finalmente giunto l’annuncio di Georginio Wijnaldum. A seguire le sue prime dichiarazioni da tesserato giallorosso.

Quasi nel pieno rispetto di un motto dal sapore di sfottò diffusosi in questi mesi all’ombra del Colosseo, quest’estate si sta davvero rivelando molto lunga per molti. Di certo non per Tiago Pinto, consapevole sin dalla serata di Tirana di dover ovviare a diverse questioni in una parentesi temporale non proprio estesissima.

Fin qui, l’ex Benfica si è distinto per la sua ormai nota concretezza e capacità di operare sul mercato, distinguendosi per un modo di fare silente ma attivo e, soprattutto, rispettoso dell’equilibrio da trovarsi tra gli aneliti di Mourinho e le possibilità finanziarie dei Friedkin. Dopo i primi tre acquisti arrivati tra giugno e luglio, il secondo mese della corrente campagna acquisti si è distinto per l’approdo di Dybala e per le tante voci su Wijnaldum.

L’olandese, al termine di una trattativa non semplicissima, è alla fine divenuto un giocatore della Roma, acuendo la qualità di uno scacchiere di certo rinforzatosi rispetto allo scorso anno e ora con l’ambizione di fare ancora meglio rispetto alla prima stagione di Mourinho.

Calciomercato Roma, le prime parole di Wijnaldum in giallorosso

Restando sull’ultimo acquisto di Pinto, esso è stato così presentato dallo stesso gm che ha parlato di Wijnaldum dopo l’ufficialità del suo acquisto. “La scelta di Wijnaldum di venire alla Roma è l’ennesima dimostrazione che giocatori di qualità tecnica e personalità fuori dal comune credono così fermamente nel progetto del Club da impegnarsi con tutte le proprie energie per il buon esito delle trattative. Non possiamo che essere particolarmente felici del suo arrivo: Gini ha un’innata leadership, che l’ha portato a diventare capitano di una delle nazionali più forti del mondo, oltre a una classe che renderà sempre più competitiva la nostra squadra”.

Queste invece le prime parole di Gini da tesserato della Roma. “È davvero emozionante essere un giocatore della Roma. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul Club e sui tifosi. La Società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore. Mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione“.