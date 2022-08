Roma-Shaktar Donetsk, lo stadio Olimpico fa registrare il tutto esaurito per l’amichevole di domenica sera. Ecco cosa cambia per l’accesso

Un’amichevole pre-campionato che fa registrare il tutto esaurito? A Roma sì. Domenica sera la squadra giallorossa affronterà gli ucraini dello Shaktar Donestk allo stadio Olimpico, l’impianto del Foro Italico farà registrare ufficialmente il primo sold out dell’anno calcistico. La Roma manca dallo stadio casalingo da diverso tempo, era il 14 maggio quando i giallorossi trovarono un pareggio amaro contro il già retrocesso Venezia. Quasi tre mesi dopo il pubblico casalingo sommergerà di affetto ed entusiasmo i propri beniamini, non solo la vittoria della Conference League sta scaldando gli animi della piazza.

Quel pareggio trovato contro il Venezia rischiava di tenere fuori la Roma dalle competizioni europee in questa stagione. A tre mesi di distanza la squadra giallorossa si presenta al suo pubblico con in tasca la vittoria della Conference League e non solo. Il calciomercato estivo sta accendendo ulteriormente gli entusiasmi di una piazza da sempre calorosa e fedele, ora anche impazzita dopo gli ultimi colpi in entrata. Paulo Dybala ed il più recente Gini Wijnaldum innalzano clamorosamente il livello della rosa giallorossa, che ora sogna di tornare ad alzare un trofeo anche nei confini nazionali.

Roma-Shaktar, sold out ufficiale: nuove modalità d’accesso

La preparazione estiva si conclude allo stadio Olimpico, domenica sera nell’amichevole contro lo Shaktar Donetsk. Prima della sfida alla compagine ucraina, in programma alle 20:45, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. La Roma ha ufficialmente confermato il tutto esaurito per l’evento di presentazione allo stadio Olimpico, ma non solo. La società giallorossa ha anche emesso un comunicato dedicato ai tifosi che indica le modalità di accesso in occasione della gara di domenica sera, previsto un nuovo bagno di folla in tripudio. La società giallorossa fa sapere ai tifosi che:

“Per questa partita Viale delle Olimpiadi sarà completamente interdetta al traffico veicolare e pedonale. I possessori di biglietto di Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Tribuna Monte Mario Sud potranno accedere ai rispettivi settori utilizzando l’accesso DE BOSIS. In alternativa saranno disponibili i varchi di accesso di Via Franchetti (ingresso lato Piscine su Lungotevere Fellini).”