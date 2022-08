Calciomercato Roma, è ufficiale: depositato il contratto di Georginio Wijnaldum. L’olandese è il quinto colpo del calciomercato estivo giallorosso

Dopo il bagno di folla inebriante di ieri pomeriggio, quest’oggi Gini Wijnaldum ha sostenuto visite mediche e firmato il nuovo contratto che lo lega alla Roma. Josè Mourinho abbraccia il quinto colpo in entrata a centrocampo, un altro innesto di livello assoluto dopo l’ingaggio a parametro zero di un certo Paulo Dybala. L’estate giallorosso continua ad essere caratterizzata da picchi continui d’entusiasmo, ora il colpo Wijnaldum è ufficiale. Sul sito della Lega Calcio è già visibile l’avvenuta firma in casa giallorossa, esultano i tifosi.

Gini Wijnaldum si è legato ufficialmente alla Asssociazione Sportiva Roma. Il centrocampista olandese questa mattina ha svolto le visite mediche del caso, in seguito ha messo nero su bianco l’accordo che lo legherà ai colori giallorossi a partire da questa stagione. Non sono ancora stati emessi comunicati ufficiali, ma il sito della Lega Calcio parla chiaro: il contratto che lega Gini Wijnaldum alla Roma di Josè Mourinho è già stato depositato. La prima occasione per vederlo in maglia giallorossa sarà domenica sera allo stadio Olimpico, nell’amichevole contro lo Shaktar Donetsk. Prima della gara ci sarà la presentazione della squadra e l’impianto di casa ha fatto registrare il tutto esaurito.

Calciomercato Roma, è ufficiale: Wijnaldum ha firmato

Campeggia sulla prima riga del sito della lega, nella sezione nuovi contratti depositati il nome di Gini Wijnaldum. Il centrocampista Orange passa ufficialmente alla Roma dopo un anno al PSG. L’olandese darà a Josè Mourinho nuova classe e linfa a centrocampo, dove è partito alla volta di Marsiglia l’ex Fiorentina, Jordan Veretout. Wijnaldum arriva in prestito con diritto di riscatto che può arrivare a 10 milioni di euro con bonus, il club parigino parteciperà alla spesa dell’alto ingaggio del centrocampista ex Liverpool. Si rinnova l’entusiasmo della piazza giallorossa, che dopo averlo accolto come un eroe ieri a Ciampino oggi può festeggiare l’avvenuta firma sul contratto.