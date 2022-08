Show dei tifosi per Wijnaldum: è atterrato a Ciampino – FOTO e VIDEO

Georginio Wijnaldum è sbarcato a Ciampino, si sblocca il quinto colpo in entrata in casa Roma. Ecco le prime immagini dopo l’arrivo

Ecco il quinto colpo della sessione estiva del calciomercato giallorosso: Gini Wijnaldum è sbarcato a Ciampino. Il centrocampista olandese è stato accolto dall’entusiasmo dei tanti tifosi romanisti presenti, un nuovo colpaccio messo a segno da Pinto dopo l’ingaggio di Paulo Dybala. L’olandese lascia il PSG dopo un solo anno, il suo arrivo alla corte di Josè Mourinho ha acceso nuovi entusiasmi in una piazza già in visibilio per quanto successo negli ultimi mesi. Ora i tifosi sognano ad occhi aperti, Wijnaldum alza in modo importante l’asticella tecnica del centrocampo in dote allo Special One.

Gini Wijnaldum è finalmente arrivato a Roma. Il centrocampista olandese e la squadra giallorossa si sono corteggiati a lungo, fino alla fumata bianca decisiva arrivata nella notte di ieri. La trattativa è durata poco più di un mese, erano i primi di luglio quando vi raccontavamo in esclusiva dei primi approcci tra Roma e PSG. Josè Mourinho è pronto ad abbracciare il quinto colpo della sessione estiva, dopo l’arrivo di Dybala un’altra stella impreziosisce la rosa giallorossa.

💥Ecco i primi istanti di Gini #Wijnaldum dopo lo sbarco a Ciampino. Il centrocampista olandese è stato salutato con uno show dai tifosi giallorossi. #AsRoma 🟠🔴 pic.twitter.com/u9j6KOpq7B — asromalive.it (@asromaliveit1) August 4, 2022

L’olandese è sbarcato da poco nello scalo di Ciampino, presenti tantissimi tifosi giallorossi festanti. L’approdo del centrocampista Orange garantisce un nuovo salto di livello nella rosa giallorossa, già impreziosita quest’estate dagli arrivi di Matic e Dybala. Gini Wijnaldum ha voluto con forza sposare il progetto Roma, anche in quest’occasione il fattore Josè Mourinho potrebbe aver fatto la differenza nella firma. L’olandese arriverà in prestito oneroso, per 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. I tifosi giallorossi hanno dato vita a d un vero e proprio show, animando lo scalo di Ciampino con cori ed entusiasmo diffuso già diverse ore prime dello sbarco nella Capitale dell’olandese.