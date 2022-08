Calciomercato Roma, Wijnaldum a Villa Stuart: visite mediche in corso

Il centrocampista olandese è nella clinica di Roma nord per diventare il nuovo colpo di calciomercato di Pinto e Mourinho

Da tempo si parlava di lui, in circa 13.000 hanno seguito il suo arrivo e ora è ad un passo da diventare il nuovo centrocampista della Roma. Georginio Wijnaldum ieri è approdato nella Capitale dopo essere stati accompagnato direttamente da Dan Friedkin con un volo privato. Al suo arrivo a Ciampino un nutrito gruppo di tifosi lo ha accolto cantando in coro il suo nome. Sulle note di “This Girl”, canzone di Kungs e Cookin’ on 3 Burners, i romanisti hanno celebrato l’arrivo dell’ex Liverpool.

Per permettere il suo arrivo sono scesi in campo sia Mourinho che Dan Friedkin. Il presidente della Roma, poi, è stato fondamentale in primis perché ha sfruttato il suo rapporto con Al-Khelaifi per lasciar partire il giocatore. Nella giornata di ieri, poi, Georginio è atterrato a Ciampino dopo essere stato portato fisicamente dal numero uno dei giallorossi. Proprio come con Dybala, Dan ha dato un passaggio all’olandese sul suo aereo privato, che è stato seguito da migliaia di persone su uno dei siti più famosi di tracking.

Calciomercato Roma, visite mediche e poi firma a Trigoria

In questo momento, il classe 1990 sta svolgendo le visite mediche di rito a Villa Stuart. Nella clinica di Roma nord, l’olandese si sta sottoponendo agli esami strumentali che precedono ogni nuovo arrivo di calciomercato. In caso queste andassero bene, come tutti sperano, il giocatore dovrebbe recarsi a Trigoria per firmare il contratto e diventare un nuovo calciatore giallorosso. Wijnaldum arriva in prestito dal Paris Saint-Germain che ha trattato a lungo l’arrivo del giocatore. Questo, infatti, era stato proposto a inizio luglio a Mourinho, che ha fatto di tutto per prenderlo il prima possibile.