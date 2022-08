Calciomercato, “offerta ufficiale alla Roma e rilancio per Belotti”

Calciomercato Roma, importanti novità trapelano dalla Turchia sul fronte Belotti: il rilancio che potrebbe complicare i piani.

Dopo aver acquistato un partner di Abraham potenzialmente devastante come Paulo Dybala, le attenzioni della Roma sono ora proiettate ad un altro tipo di profilo: nel momento in cui sarà ufficializzata la cessione di Eldor Shomurodov, i giallorossi proveranno a chiudere in tempi relativamente brevi l’acquisto di Andrea Belotti, con il quale i contatti proseguono da tempo.

Chiaramente gli estimatori del “Gallo” di certo non mancano. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Turchia, infatti, sulle tracce dell’ex attaccante del Torino si sarebbe messo nuovamente il Galatasaray, alla ricerca di un innesto con il quale puntellare il proprio reparto offensivo. Come riferito da traspor.com.tr, i giallorossi proveranno ad ingolosire l’ex capitano del Torino con un’offerta contrattuale migliore rispetto a quella che lo stesso Gala aveva fatto recapitare all’entourage dell’attaccante qualche settimana fa.

Calciomercato Roma, il Galatasaray su Belotti e Kluivert

Ma non è finita qui. La fonte sopra citata svela un altro particolare piuttosto interessante, sempre sulle mosse di mercato del Galatasaray, che avrebbe fatto recapitare alla Roma un’offerta ufficiale per l’acquisto di Justin Kluivert, che sembra essere sempre più vicino ad approdare in Premier League. Il “Gala” vorrebbe imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anche se non state svelate le cifre con le quali dovrebbe essere suggellata l’intesa. Sta di fatto, che Pinto spera di ricavare almeno 10 milioni di euro dalla cessione di Kluivert: soldi che chiaramente verrebbero reinvestiti per puntellare altre zone del campo.