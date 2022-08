Calciomercato Roma, accordo totale: vola in Premier League

Accordo trovato sia con il giocatore che con il club, tutto pronto per il passaggio definitivo in Premier League

Il calciomercato estivo è entrato nelle ultime tre settimane di apertura, mentre è partito il countdown per l’inizio della nuova stagione di Serie A. José Mourinho ha già a disposizione diversi nuovi acquisti di valore, in particolare i due grandi colpi che hanno fatto salire l’entusiasmo dei tifosi giallorossi alle stelle, ovvero Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum.

Per Tiago Pinto però il lavoro non è ancora finito, perché alla rosa della Roma servirà ancora almeno un difensore centrale. Nel mirino della Roma c’è da tempo il centrale difensivo del Feyenoord, Marcos Senesi, affrontato in finale di Conference League, che però ha scelto ormai la Premier League per il suo futuro.

Calciomercato Roma, sfuma definitivamente Senesi: accordo totale col Bournemouth

Tanti gli acquisti importanti messi a segno dalla Roma, ma ancora non è completa la rosa di José Mourinho. Adesso la priorità è certamente quella di portare nella capitale un difensore che possa rinforzare la retroguardia giallorossa. Nel mirino di Tiago Pinto da tempo c’è Marcos Senesi, difensore osservato anche da vicino nella finale contro il Feyenoord. L’argentino però avrebbe ormai scelto la Premier League.

Infatti secondo quanto riportato da ‘VI’ in Olanda, sarebbe ormai totale l’accordo per il trasferimento di Senesi al Bournemouth. L’accordo sarebbe stato trovato prima col giocatore e poi anche col club. Dunque sfuma definitivamente la pista Senesi per la Roma, con Tiago Pinto che però ha ancora diversi nomi sul taccuino da poter osservare.