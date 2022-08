Calciomercato Roma, accordo Shomurodov: l’obbligo scatta con un numero

Eldor Shomurodov si avvicina sempre di più al Bologna: svelato il numero necessario per far scattare l’obbligo

Si avvicina sempre di più l’addio di Eldor Shomurodov alla Roma. L’attaccante uzbeko prelevato un anno fa dai giallorossi dal Genoa, non è riuscito a convincere a pieno nella sua prima stagione nella capitale, messo in ombra ovviamente dalla presenza di Abraham. Con la possibilità di prendere Belotti la Roma spinge adesso per il suo addio.

La direzione prioritaria ormai è quella che porta al Bologna, con il quale però rimane ancora qualche dettaglio da limare. A sbloccare la trattativa potrebbe essere una condizione necessaria a far sbloccare l’obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, Shomurodov al Bologna: l’obbligo scatta a suon di gol

Finalmente la partenza di Eldor Shomurodov potrebbe essere più vicina. La Roma e il Bologna stanno trattando per il trasferimento dell’attaccante uzbeko e forse la soluzione per sbloccare l’affare potrebbe essere arrivata.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica edizione Bologna’, l’accordo sembrerebbe arrivare per il prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro, che diventerebbe obbligo nel momento in cui Shomurodov metterà a segno 8 gol con la maglia rossoblu. Quest’ultimo dettaglio avrebbe finalmente sbloccato la trattativa con il club emiliano, che finalmente potrebbe perdere alla Roma di premere sull’acceleratore per portare nella capitale Andrea Belotti.