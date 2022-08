Calciomercato Roma, Zaniolo e il maxi intreccio Juve: il due di picche è servito

Calciomercato Roma, il super intreccio con la Juventus non è ancora finito: la risposta di Pinto non si è fatta attendere.

Mancano ancora diverse settimane prima della chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, con la Roma che è ancora alla ricerca di nuovi profili da innestare nello scacchiere tattico di José Mourinho.

Una delle sorprese più piacevoli in casa giallorossa è stato però lo spirito di sacrificio profuso sin dall’inizio del ritiro da Nicolò Zaniolo: il “bimbo d’oro”, al centro di un groviglio vorticoso di indiscrezioni di mercato, si è calato sin da subito nella dimensione che Mou gli ha ritagliato su misura. Se fino a poco tempo l’ipotesi di una sua cessione sembrava configurarsi come l’ipotesi più percorribile, con il passare delle settimane si è fatta strada l’idea di continuare un sodalizio che nonostante tutte le difficoltà, potrebbe vivere ancora nuove pagine importanti.

Calciomercato Roma, no di Pinto per Depay: lo scenario

Un’interessante conferma a riguardo è fornita da Flavio Maria Tassotti, secondo cui nei giorni alla Roma sarebbe stato offerto il cartellino di Memphis Depay. L’attaccante olandese di proprietà del Barcellona è monitorato con attenzione dalla Juventus, anche perché i giallorossi hanno rifiutato di affondare il colpo: l’intenzione, neanche troppo velata, è quella di continuare a puntare su Zaniolo, rendendolo uno dei fari di una rosa che a centrocampo, sulla trequarti e in attacco ha compiuto un deciso passo in avanti. Secco no della Roma per Depay, dunque: i giallorossi hanno deciso di dare fiducia a Zaniolo, e continueranno a seguire questa direzione salvo offerte monstre improvvise.