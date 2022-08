Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: il sorpasso prende quota

Calciomercato Roma, l’indizio dei bookmakers sul futuro di Nicolò Zaniolo non può passare inosservato.

Il mercato scoppiettante di cui la Roma si è reso fin qui protagonista è passato anche dalla conferma di tutti i calciatori più tecnici della rosa della scorsa stagione (eccetto Mkhitaryan). Una prova di forza a tutti gli effetti, con la situazione Zaniolo che, ad esempio, è cambiata in maniera repentina una volta che i giallorossi hanno esternato le proprie richieste per la cessione di uno dei gioielli più fulgidi della propria compagine.

Legato ai capitolini da un contratto in scadenza nel 2024, il “bimbo d’oro” resta comunque al centro di numerosi rumours di mercato. Il pressing della Juventus sembra essersi improvvisamente interrotto: i bianconeri hanno dapprima dirottato le proprie attenzioni sull’acquisto di un centrale in grado di sostituire sin nell’immediato de Ligt, e stanno ora spingendo su Filip Kostic. L’infortunio di Pogba potrebbe aver cambiato le carte in tavola, anche se l’approccio conservativo studiato ad hoc per lenire il dolore al menisco del francese dovrebbe consentire al “Polpo” di ritornare in campo tra 5 settimane.

Calciomercato Roma, il futuro di Zaniolo ancora tutto da scrivere: le quote dei bookmakers

In realtà, nelle ultime ore sembrerebbe essere il Tottenham il club maggiormente intenzionato ad affondare il colpo per Zaniolo. Gli Spurs hanno tutta l’intenzione di ritornare alla carica con un’offerta allettante, in grado di far vacillare le fin qui granitiche certezze opposte dalla Roma. Anche le quote Sisal sembrano suffragare questo status quo: l’ipotesi più gettonata è infatti quella relativa ad una permanenza di Zaniolo nella Capitale (1.65). Più lontana la pista Juventus (ora a 2.50), mentre guadagna terreno l’opzione Tottenham (2.75).