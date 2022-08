Roma, addio dopo quattro anni e ritorno “storico”

Roma, altra novità di grande importanza e data fissata entro il mese di settembre. Tutti gli aggiornamenti sulla prossima mossa dei Friedkin.

Questi caldi mesi estivi sono stati fin qui contraddistinti da numerose novità riguardanti plurimi fronti. A partire, ovviamente da quello della campagna acquisti, passando per una questione stadio sul cui fronte potrebbero registrarsi importanti novità a stretto giro, come resocontatovi in queste ore.

Sin dall’arrivo dei Friedkin, abbiamo visto infatti come la proprietà texana sia stata più che attenta ad aspetti olistici e trasversalmente riguardanti il club, non solo da un punto di vista squisitamente sportivo. Certo, l’arrivo di Mourinho prima e di giocatori come Abraham, Dybala e Wijnaldum poi sottintendono il grande anelito del club a voler crescere da tanti punti di vista, anche e soprattutto in quei campi del branding e del marketing divenuti oggigiorno fondamentali per lo splendore di una società di calcio e non solo.

Roma, in definizione l’accordo con Toyota

Basti pensare all’interazione social, divenuta elemento sempre più attenzionato in casa Roma, dove da anni, anche con la gestione precedente, si è cercato di internazionalizzare il brand giallorosso. Su tale fronte, dunque, riferiamo gli ultimi aggiornamenti de “Il Tempo”, corroboranti le già nobili novità giunte sul fronte Stadio.

Stando a quanto si legge sulle colonne, si interromperà nel prossimo futuro il rapporto di partnership con Hyundai, in seguito al gap di vedute nato tra le parti per quanto concerne la valutazione economica da riconoscere al club per la crescita del brand automobilistico. Quest’ultimo continuerà a fornire le vetture fino al mese di settembre. Dopo di che, Dan pensa già ad un futuro collaborativo con Toyota, azienda con la quale il padre Thomas catalizzò il percorso del miliardario progetto de Gulf States Toyota. Si lavora ad una definizione dell’intesa basata su fornitura di veicoli e sponsorizzazione.