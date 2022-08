Calciomercato, offerta accettata: parte oggi

Il calciomercato estivo è entrato nelle ultime tre settimane e arriva l’accelerata decisiva: offerta accettata, il giocatore parte oggi

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e il calciomercato entra in una fase cruciale, ovvero le ultime tre settimane di apertura. In casa Roma l’entusiasmo è alle stelle grazie agli acquisti di alto livello messi a segno da Tiago Pinto e la società. Dopo Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, i giallorossi si apprestano a dare il benvenuto anche ad Andrea Belotti, in attesa di chiudere il mercato in entrata con un difensore.

Un obiettivo dalla Spagna invece per Tiago Pinto e la Roma sembrerebbe essere ormai definitivamente sfumato. Arriva la conferma anche del tecnico, che annuncia la partenza imminente del giocatore.

Gattuso annuncia l’addio di Guedes: “Se ne andrà oggi”

Il futuro di Goncalo Guedes è ormai deciso e ad annunciarlo è il nuovo tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso. L’esterno portoghese è stato osservato con interesse anche dalla Roma nelle prime settimane di questa sessione estiva di calciomercato, ma le richieste troppo alte del Valencia hanno fatto allontanare l’ipotesi giallorossa.

Come riportato da ‘Super Deporte’, nel post partita contro il Valencia proprio Gattuso ha annunciato l’addio di Guedes affermando: “Oggi Guedes se ne andrà, è normale. Mi ha chiamato Miguel Corona e mi ha spiegato la situazione. Dall’Inghilterra hanno formalizzato un’offerta molto alta. Non so la cifra esatta ma in questo momento dobbiamo accettare”. Dunque il futuro di Goncalo Guedes sarà in Premier League, ora si attende di scoprire in quale club e soprattutto per quale cifra viste le alte richieste del club spagnolo.