Calciomercato Roma, vola in Premier League: accordo e visite mediche

Calciomercato Roma, la fumata bianca è ormai sempre più vicina: accordo e visite mediche già fissate. Annuncio ufficiale imminente.

Nel novero dei prossimi acquisti in casa Roma un ruolo importante è indubbiamente ricoperto da quel centrale che nelle idee di José Mourinho dovrebbe essere in grado di interscambiarsi con i titolarissimi.

Diversi sono i nomi attenzioni da Tiago Pinto, che però non ha ancora deciso di affondare il colpo, preferendo temporeggiare sia su Bailly che per Zagadou. Se per il difensore del Manchester United le valutazioni concernono soprattutto la sfera economica, diverso è il discorso per il nativo di Creteil, che nelle ultime stagioni è rimasto vittima di numerosi infortuni che chiaramente impongono serie riflessioni. Qualche settimana fa era accostato con una certa insistenza ai giallorossi Marcos Senesi che, però, ha trovato un accordo con il Bournemouth.

Calciomercato Roma, Senesi-Bournemouth: manca solo l’ufficialità

Dopo i sondaggi esplorativi degli ultimi giorni, il club inglese ha deciso di sferrare l’assalto decisivo, trovando l’accordo sia con il Feyenoord, al quale andranno 15 milioni di euro più bonus, sia con il il difensore argentino, che sottoscriverà un contratto di 4 anni. Stando a quanto riferito da Sky, Senesi è in volo verso l’Inghilterra per completare definitivamente il suo trasferimento al Bournemouth: il centrale si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di apporre la sua firma sul contratto quadriennale. Si chiude dunque uno dei “casi” dell’estate: da qualche mese, infatti, il nome di Senesi era finito sul taccuino di diversi addetti ai lavori, anche di club di Serie A, che però hanno deciso di tirare i remi in barca e virare su altri obiettivi.