Calciomercato Roma, arriva il mancino: tutte le cifre

La Roma si prepara a mettere a segno un altro colpo importante. Il mancino si avvicina ai giallorossi, Pinto in pole position

Una settimana all’inizio ufficiale della stagione della Roma, che nella prima giornata di campionato incontrerà la Salernitana. I giallorossi devono ancora completare la rosa, nonostante i tanti acquisti di assoluto valore messi a segno da Tiago Pinto, Dybala e Wijnaldum su tutti. A Mourinho però manca ancora un difensore centrale, possibilmente di piede mancino.

Così il general manager giallorosso ha deciso di puntare sui giovani, inserendo un nome nuovo nella lista degli acquisti. La Roma è in pole position e vicina a chiudere per il nuovo centrale difensivo.

Calciomercato Roma, il nome nuovo è Veroli: chiusura vicina per 1 milione

La Roma è pronta a mettere a segno un nuovo colpo per cercare di completare la rosa in vista dell’inizio della stagione. La pedina fondamentale che al momento manca a José Mourinho è sicuramente un difensore centrale di piede mancino, chiesto da tempo per puntellare il reparto difensivo.

Secondo quanto riportato da ‘LaRoma24’, il club giallorosso sarebbe vicino all’acquisto di Davide Veroli, giovane difensore mancino del Pescara. Il classe 2003 arriverà alla Roma per circa un milione di euro più una percentuale in favore del club abruzzese sulla prossima rivendita. Dunque Pinto e la Roma scelgono di puntare su un giovane di prospettiva per rinforzare la difesa.