Calciomercato Roma, ribaltone immediato: irruzione dalla Premier

Calciomercato Roma, l’inserimento dalla Premier che fa saltare il banco: nuovo avversario per Tiago Pinto. Ecco i dettagli.

Quella che sta per volgere al termine, è stata sicuramente una settimana molto importante in casa Roma: l’ufficializzazione dell’acquisto di Georginio Wijnaldum ha rappresentato di certo la classica ciliegina sulla torta, ma nel complesso si sono materializzati diversi contatti importanti sia in entrata che in uscita, che potrebbero rivelarsi gravidi di importanti conseguenze a stretto giro di posta.

Dopo aver sistemato in maniera importante il centrocampo, le attenzioni di Pinto si sono spostate su altri due settori del campo: ci stiamo riferendo all’attacco (dove la candidatura di Andrea Belotti ha scavalcato le gerarchie), e alla difesa, per puntellare la quale il gm giallorosso sta valutando diversi profili.

Calciomercato Roma, anche il West Ham su Zagadou

Oltre a Bailly, per il quale comunque dovrebbe essere trovato un accordo per il prestito con il Manchester United, alla Roma è stato proposto anche il profilo di Zagadou, sul quale però permangono diversi dubbi legati ai numerosi infortuni cui è rimasto vittima negli ultimi anni. Tuttavia, stando a quanto riferito dal “The Scottish Sun.co.uk”, anche il West Ham avrebbe fatto irruzione nella trattativa, ingolosito all’idea di poter mettere le mani su un ottimo prospetto a costo zero. Staremo a vedere in quale direzione evolverà la trattativa, e se effettivamente si presenteranno i presupposti giusti per un assalto a stretto giro di posta. Sta di fatto, che almeno fino a questo momento, la Roma non ha ancora seriamente affondato il colpo.