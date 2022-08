Manca una settimana esatta all’esordio ufficiale della Roma, sul campo della Salernitana. Rischio tegola per la squadra campana

Sette giorni separano la Roma dall’esordio ufficiale della Roma nella nuova Serie A. La squadra giallorossa in questi minuti è scesa in campo allo stadio Olimpico, per l’ultima amichevole della preparazione estiva. L’impianto casalingo ha accolto con entusiasmo incredibile la presentazione della squadra e la sfida contro lo Shaktar Donetsk. Lo stadio del Foro Italico ha fatto registrare il tutto esaurito, quando manca una settimana esatta all’esordio in programma a Salerno. Anche la compagine campana è in campo in questi minuti, per la sfida al Parma in Coppa Italia.

Sia la Roma che la Salernitana sono in campo in questi minuti. Se la squadra giallorossa si sta concedendo la vetrina dell’Olimpico nell’amichevole contro lo Shaktar, la squadra di Davide Nicola è impegnata in un test da dentro o fuori. I granata sono in campo nello stadio di casa contro il Parma, sfida valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia. Ad una settimana esatta dall’esordio ufficiale entrambe le squadre stanno testando la propria condizione fisica, ma arriva un brutta notizia per Davide Nicola, allenatore dei campani e protagonista di una sorprendente salvezza lo scorso anno.

Salernitana-Roma, infortunio e cambio immediato: esordio a rischio

Alla mezz’ora di gioco in casa Salernitana ha abbandonato il campo di gioco Emil Bohinen, centrocampista della squadra campana. Il norvegese ha alzato bandiera bianca esattamente al minuto 31 di gioco, sostituzione immediata decisa da Davide Nicola. Al posto del calciatore scandinavo è andato in campo Capezzi, mentre la sfida al Parma a fine primo tempo è ancora ferma sullo 0 a 0. Le condizioni del centrocampista ex CSKA Mosca saranno valutate nelle prossime ore.