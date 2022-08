Roma, ufficiale: le foto della seconda maglia

Roma, con un tweet apparso sui propri profili social, i giallorossi hanno ufficializzato quella che sarà la seconda maglia stagionale.

Quella contro lo Shakhtar Donetsk sarà un’amichevole molto importante per la Roma di José Mourinho, a caccia di ulteriori conferme dopo la prestigiosa vittoria maturata al cospetto del Tottenham.

Il test contro gli ucraini sarà l’occasione propizia per vedere all’opera i quattro tenori: Zaniolo, Dybala, Pellegrini ed Abraham si candidano a strappare una maglia da titolare, in un Olimpico gremito e in festa, ulteriormente galvanizzato dalla grande campagna acquisti di cui si è resa protagonista la compagine giallorossa, che ha da pochi giorni ufficializzato anche l’acquisto di Georginio Wijnaldum.

Roma, ecco la seconda maglia

A proposito di ufficialità, impossibile non menzionare quella annunciata dalla Roma con una nota apparsa sui propri profili social, relativa alla seconda maglia. La Roma ha svelato la maglie Away della stagione 2022-23, riferendo come la prima volta in cui la compagine di Mourinho scenderà in campo con la nuova divisa, sarà proprio nel corso della sfida di questa sera contro lo Shakhtar. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che ne avevano in un certo senso spoilerato i dettagli più importanti, ecco finalmente la seconda maglia, con il lupetto di Gratton che arricchisce la parte anteriore, e contribuisce a conferire equilibrio ed armonia di tinte: